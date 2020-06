“Ik wil zéker geen herhaling van gisteren, maar toch overdrijft politie", Hasseltse café-uitbater blikt terug na sluiting

Hasselt

Eén café in Hasselt-centrum moest maandagavond de deuren sluiten nadat de heropening uit de hand liep. Cafébaas Paul van Bierpunt maakte zich bijzonder kwaad op de grote politie-opkomst, maar is een dag later gekalmeerd. “Ik wil absoluut vermijden dat het zich kan herhalen en hoop dat ik mag openblijven", vertelt hij. Maar hij vindt de 25 opgetrommelde agenten nog steeds overbodig.