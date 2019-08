“Ik haal hier mijn jeugd in”, pastoor (73) kampeert solo op Pukkelpop Marco Mariotti

15 augustus 2019

18u04 0 Hasselt Pukkelpop enkel voor jongeren? Dan ken je André De Keyser nog niet. De 73-jarige pastoor op rust haalt er naar eigen zeggen in wat hij tijdens zijn jeugd miste. “En ik moet veel bewegen van de dokter”, vertelt hij.

Tussen de duizenden uitgelaten festivalgangers op camping Chill liep donderdagmiddag één opvallend figuur. Niet per sé omwille van zijn looks. Vooral zijn leeftijd was wat atypisch in vergelijking met de omgeving. “Hoe oud ik ben? 73", glimlacht hij als we er subtiel naar vragen. “Ik kom hier nochtans al tien jaar hoor. Ik vind festivals geweldig, maar liefst alleen die op niveau met goed geluid, goede accommodatie en organisatie.”

The Beatles

André De Keyser komt helemaal uit het Oost-Vlaamse Temse om hier vier dagen van Pukkelpop te genieten. Zijn tentje heeft hij netjes opgezet, zijn rugzak ligt er in opgeborgen. Helemaal klaar voor vier dagen luide muziek. “Nochtans luister ik privé vooral naar klassieke muziek. Maar op zo’n festival kan ik mijn ogen uitkijken, vooral de lichtshows zijn zo vaak geweldig. Toen ik jong was, hadden we The Beatles. En héél af en toe eens een optreden in het dorp, met een live-orkest. Verder moesten we het doen met de platenspeler of de jukebox. Hier heb je zoveel groepen bij elkaar, en zoveel animatie. Geweldig vind ik het.”

“Nee, ik ben hier niet voor één specifieke artiest. Ik ben hier eigenlijk voor niemand, en voor iedereen. Gewoon voor mezelf. Het is iets dat ik hopelijk nog lang mag doen."

Festivals zijn toch vermoeiend zou men denken, maar niet voor André. “Ik heb al eens last van hoge bloeddruk en de dokter had aangeraden wat meer te bewegen. Hier koppel ik het ene aan het andere, beweging genoeg per festivaldag. Combineer dat met de geweldige muziek en het weekend kan niet stuk. Met Werchter en de Lokerse Feesten deed ik hetzelfde.”

Tot twee jaar terug was André nog pastoor in Sint-Niklaas. De misviering doet hij vandaag niet meer. “Maar er zijn heus wel gelijkenissen toen een eucharistieviering en een festival hoor. In de kerk zingen we over God en over liefde. Hier zingen artiesten over het leven en over liefde. Het komt in principe op hetzelfde neer.”