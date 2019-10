‘I love ...’-accounts van Hasseltse topambassadeur gehackt: “Nieuwe profielfoto verwijst naar Syrisch-Koerdische stad die werd binnengevallen door Turken” Lien Vande Kerkhof

17 oktober 2019

17u50 0 Hasselt Trouwe volgers van de Facebookpagina ‘I love Hasselt’ merkten ongetwijfeld op dat er al enkele dagen iets niet pluis is. De profielfoto met logo ‘I love Hasselt’ werd vervangen door een beeld van een gebalde vuist met de hashtag ‘SaveRojava’. Niet het werk van paginabeheerder Gama Putra, maar wel van een hacker. De telefoon van de Hasseltse topambassadeur werd vrijdagmiddag namelijk gestolen.

“Wellicht ben ik mijn telefoon verloren in een bar nadat ik er een hele reeks foto’s had geüpload”, vertelt Gama. “Het waren er zoveel dat ik besloot mijn telefoon te ontgrendelen. De persoon die mijn gsm gestolen heeft, had dus meteen vrij spel en heeft al mijn inloggegevens veranderd.”

Ik roep alle Hasselaren, Limburgers en Vlamingen op om massaal aan Facebook te melden dat mijn account gehackt is. Gama Putra

Gama Putra, een Indonesiër die zijn hart in Hasselt verloor, richtte de website en de Facebookpagina ‘I love Hasselt’ op, die ondertussen al meer dan 12.600 likes heeft op Facebook en 8.800 volgers op Instragram. Hij bouwde het ‘I love’-netwerk verder uit met pagina’s in onder andere Leuven, Brussel, Lissabon, Parijs en Moskou. “We zitten ondertussen al in 24 steden”, vertelt Gama. “Wat begon als een platform waarop ik foto’s postte van mooie plekjes in Hasselt groeide uit tot een burgerparticipatieplatform waar maar liefst 214 locals hun steentje aan bijdragen door het maken van mooie content. Bovendien investeren lokale handelaren ook in ons communicatienetwerk om op een mooie manier in de kijker te worden gezet. Het ‘I love’-merk beschikt intussen al over meer dan 20.000 volgers in Hasselt en meer dan 70.000 volgers in andere steden waarin alle mooie dingen van ieders favoriete shoppingstad wordt geëtaleerd.”

Gedroomde Facebookklant

Maar dat klein fortuin aan sociale netwerken lijkt voor Gama nu de dieperik in te storten. “Via mijn privéprofiel heeft de hacker toegang tot mijn meer dan 30 Facebookpagina’s. Helaas kan ik niet anders dan machteloos toekijken. De procedure om dit soort dingen aan te klagen bij Facebook gaat vreselijk traag. Voorlopig communiceer ik enkel met computersystemen, niet met mensen. Nochtans ben ik de gedroomde Facebookklant. Ik investeer op regelmatige basis flinke bedragen in Facebook, om mensen te verbinden. Mark Zuckerberg zou zijn klanten echt wel beter mogen bijstaan in dit soort zaken. Ik heb geen contactpersoon om aan te spreken en zelfs geen e-mailadres om mij tot te richten. Het enige dat ik kan doen, is mijn volgers op de hoogte brengen van het feit dat mijn account gehackt is. Als iedereen via Facebook massaal meldt dat mijn account gehackt is, gaat er hopelijk snel ergens een belletje rinkelen.”

#SaveRojava

Wat de motieven van de hacker kunnen zijn, houdt Gama niet al te veel bezig. De nieuwe profielfoto #SaveRojava die op enkele ‘I love’-pagina’s verscheen verwijst naar een gelijknamige Facebookpagina die opkomt voor de Syrisch-Koerdische stad Rojava die recent werd binnengevallen door de Turken. Een tweede afbeelding op de Facebookpagina van ‘I love Hasselt’ vermeldt als boodschap ‘Stop Rojava Genocide’.

“Instagram werkt gelukkig anders”, vertelt Gama. “Voor elk Instagramaccount heb je een ander e-mailadres nodig (in tegenstelling tot bij Facebook, red.), dus de dief kon mijn inloggegevens van Instagram niet veranderen. Helaas had de hacker wel heel even toegang tot onder andere de pagina’s ‘I love Genk’, ‘I love Brussels’ en ‘I love Leuven’. Hij of zij heeft met mijn betaalgegevens een Instagramcampagne ter waarde van 300 euro per account opgezet om boodschappen rond de Syrisch-Koerdische stad door te sturen. Op de pagina van Genk lokte dat heel wat reacties uit waardoor ik genoodzaakt was de pagina te verwijderen. Handelaars die betalen voor de content op mijn pagina kunnen daardoor immers imagoschade oplopen. Ik heb aangifte gedaan bij de politie maar die kan zich natuurlijk enkel richten op de dader, niet op Facebook. Daarom roep ik alle Hasselaren, Limburgers en Vlamingen op om massaal aan Facebook te melden dat mijn account gehackt is. Ik hoop dat Facebook mij zo snel mogelijk terug toegang geeft tot mijn account.”