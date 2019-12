‘HOEZITET’ vertegenwoordigt de Hasseltse jeugd: “Wij vinden dat beslissingen over jongeren beslist moeten worden door de jongeren zelf” Hasselt heeft een nieuwe jeugdraad Emelie Wojcik

16 december 2019

17u52 8 Hasselt Afgelopen week verspreidde een groepje jongeren mysterieuze spandoeken, kaartjes en stickers met de boodschap ‘HOEZITET’ in het Hasseltse straatbeeld. Op maandagavond besloot de groep tekst en uitleg te geven over hun initiatief: de acties van ‘HOEZITET’ kaderen in de oprichting van een nieuwe Hasseltse jeugdraad.

‘HOEZITET’ is een groep van acht jongeren tussen de 20 en 35 jaar die elk op hun manier betrokken zijn bij het Hasseltse jeugdwerk. De onafhankelijke jongerenorganisatie wil graag meedenken over het Hasselts beleid en zo de jeugdinitiatieven van de komende zes jaar mee vormgeven. “Ons doel is om te luisteren naar de stem van de Hasseltse jeugd, die op haar beurt een impact kan creëren op het beleid van de Stad Hasselt”, zegt Sacha Claes van de ‘HOEZITET’. “Afgelopen week hebben we inspirerende adviezen van de Hasseltse jeugd verzameld. Die raad gaan wij verwerken in een advies dat wij op dinsdag 17 december zullen bezorgen aan het schepencollege.”

De jongerenorganisatie wil een community voor en door jongeren zijn. “Wij vinden dat beslissingen over jongeren beslist moeten worden door de jongeren zelf. Als officieel adviesorgaan van Stad Hasselt behartigen wij dan ook verschillende thema’s die kinderen en jongeren aanbelangen”, aldus Claes. “Dat gaat van speelruimtes tot jeugdwerk, van uitgaan tot subsidies. We willen een stem geven aan alle Hasseltse jongeren omdat wij vinden dat er in Hasselt beter rekening gehouden kan worden met de jeugd.”

Vanaf heden kan de Hasseltse jeugd dus bij de jongeren van ‘HOEZITET’ terecht. Vragen en ideeën voor het Hasseltse schepencollege kunnen worden doorgestuurd via www.hoezitet.be. Het is ook mogelijk om medewerkers Sacha Claes, Sander Claus, Dries Karmaoui, Sofie Grondelaers, Noë Erna, Stef Vanderspikken, Marie Vanderlinden en Jozefien Maes rechtstreeks aan te spreken.

Wat de acties van de afgelopen week betreft, geeft de jongerenorganisatie volgende uitleg: “Met onze acties wilden wij onszelf en opportune plaatsen voor de Hasseltse jeugd zichtbaar maken binnen de Stad Hasselt.”