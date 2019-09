‘Hendrik en Katrien’ worden van Grote Markt afgevoerd, maar komen in het voorjaar terug Dirk Selis

17 september 2019

19u26 0 Hasselt De Hasselaren moesten vandaag toch eens heel hard slikken toen hun ‘Hendrik en Katrien’ die al dertig jaar op de Hasseltse Grote Markt zitten, op een brutale manier met de drilboor verwijderd werden en op de vrachtwagen werden geladen. De werken in de Hasseltse binnenstad zijn nu echt begonnen.

“Hopelijk zijn de beelden intact gebleven en zullen ze de kunstenaar Marc Cox , die niet op de hoogte was, wel bij het verder verloop betrekken”, zei een verontwaardigde Hasselaar René Borzée. Dertig jaar zitten Hendrik en Katrien ondertussen al op hun bankje de Hasseltse Grote Markt. “Dat zullen ze ook in de toekomst blijven doen, alleen verhuizen ze voor de renovatie van het marktplein naar het stadsmagazijn, om in het voorjaar opnieuw naar de dan nieuw aangelegde Grote Markt te keren. Het beeld is zeker niet beschadigd en zal een mooiere plek krijgen op de vernieuwde Grote Markt. De Hasselaren en de kunstenaar hoeven zich dus niet ongerust te maken”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld).