‘Hasselt klimt op' kiest de perfecte plant voor je tegeltuin EWH

17 februari 2020

12u06 0 Hasselt Ook dit jaar kunnen Hasselaren hun steentje bijdragen aan de vergroening van hun stad door onder andere een gratis klimaatboom of bloemenweide te plaatsen. Maar ook een tegeltuin is een van de opties. Stad Hasselt geeft op maandag 17 februari 2020 tekst en uitleg over hoe je van jouw tegeltuintje het mooiste tuintje van de straat maakt.

Je hoeft echt geen grote achtertuin te hebben om een steentje bij te dragen aan het klimaat. Zo riep Joost Venken, schepen van Milieu en Klimaat (RoodGroen+) al enige tijd geleden de Hasselaren op om tegeltuintjes te plaatsen. Dat zijn kleine stukken voetpad voor de gevel van een huis waarbij enkele tegels worden weggehaald om er beplanting te plaatsen. Een tegeltuin brengt kleur in je straat, geeft ook wat verkoeling aan je huis op warme dagen en houdt de warmte vast in de winter.

Maar welke plant past het best in het straatbeeld? En hoe kan je zo'n tuin het best onderhouden? Het zijn maar enkele vragen die geïnteresseerden zich stellen. Daarom organiseert ‘Hasselt klimt op’ een infoavond over de tegeltuinen om op die manier Hasselaren met groene vingers de nodige ondersteuning te geven bij de realisatie van hun eigen tegeltuin.

De infoavond vindt plaats op maandag 17 februari 2020 van 19:30 tot 21 uur in de Raadzaal van ‘t Scheep op het Limburgplein 1 in Hasselt. Toegang in gratis. Aanwezigen krijgen een waardebon voor een klimplant.