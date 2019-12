“Hasselt, hoe zit het?": Mysterieuze spandoeken duiken op in het straatbeeld EWH

10 december 2019

Een groepje jongeren heeft in de nacht van maandag 9 december spandoeken in de Hasseltse binnenstad opgehangen. Aan ‘t Scheep, de bibliotheek en het voormalige gebouw van De Serre (het oude administratieve stadhuis) prijkt momenteel de slogan: “Hasselt, hoe zit het?” De jongeren creëerden ook sociale mediaprofielen met hun gelijknamige slogan. Wat de jongeren willen bereiken is vooralsnog onduidelijk. Later meer.