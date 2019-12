‘Hasselt, hoe zit het?' duikt op in De Serre EWH

13 december 2019

Een groepje jongeren heeft vrijdagavond kaartjes met de vraag ‘Hoe zit het?' uitgedeeld tijdens de opening van het nieuwe gebouw van De Serre in de Dr. Willemsstraat. Ze willen daarmee jongeren de kans geven om al hun vragen te uiten. “Dat kunnen allerlei vragen zijn", klinkt het bij de jongeren. “Zowel creatieve als sociale vragen mogen opgeschreven worden. Wat we precies met de vragen doen, zullen we later bekendmaken."

Eerder deze week verschenen al spandoeken met de boodschap ‘Hoe zit het?’ op in de Hasseltse binnenstad.Onder andere het oude gebouw van De Serre op het Groenplein kreeg toen ook een spandoek aangemeten. De jongeren creëerden ook sociale mediaprofielen met hun gelijknamige slogan. Wat de jongeren precies willen bereiken, is vooralsnog onduidelijk.