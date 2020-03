‘Hasselt Helpt’ bij voedselbedelingen Sint-Vincentius Emelie Wojcik

25 maart 2020

11u39 0 Hasselt Vrijwilligers van het digitaal platform ‘Hasselt Helpt’ kunnen binnenkort Sint-Vincentius bijstaan bij hun maandelijkse voedselbedeling. De vrijwilligers die normaal gezien instaan voor de voedselbedeling behoren immers zelf vaak tot de risicogroep. Door andere vrijwilligers in te schakelen, wil het platform de risicogroep beschermen.

Sint-Vincentius Hasselt organiseert op zes locaties minstens maandelijks een voedselbedeling. Daarvoor worden eigen vrijwilligers ingezet. “Een groot deel van die vrijwilligers behoort zelf tot de risicogroep omdat ze voornamelijk uit de leeftijdscategorie 65+ komen”, zegt Lies Jans, schepen van de Hasselaar (N-VA). “We willen uiteraard niet dat hun gezondheid in gevaar komt. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de voedselbedelingen blijven doorgaan. Daarom richten we ons nu op het online platform ‘Hasselt Helpt’. Daar werden genoeg kandidaten gevonden om de voedselbedeling verder te zetten.”

“Uiteraard staat het de verschillende Sint-Vincentiusgroepen vrij om op ons aanbod in te gaan. Mochten zij dit zelf, op een veilige manier én volgens de nieuwe voorschriften, nog kunnen organiseren dan is dat natuurlijk ook goed. Het spreekt dan ook voor zich dat handschoenen, papieren handdoeken en desinfecterende gel voldoende aanwezig zijn tijdens de voedselbedeling. Er worden dan ook enkel voeding en hygiëne-materialen bedeeld. Bovendien zal de lokale politie aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de regels rond sociale afstand gerespecteerd worden. Voor gezinnen die hebben aangegeven dat ze uitzonderlijk niet ter plaatse geraken, wordt thuislevering georganiseerd.”

Voorlopig worden de vrijwilligers van Hasselt Helpt ingezet voor de maand maart. Mocht de nood volgende maand echter nog aanwezig zijn dan kan dit initiatief herhaald worden. Zin gekregen om te helpen? Aanmelden op het online platform kan nog steeds via de website van Hasselt Helpt.