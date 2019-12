‘Grootouders voor het Klimaat’ zijn bezorgd over CO2-uitstoot openstaande winkeldeuren: “In 100 winkels stonden de deuren wagenwijd open” Dirk Selis

22 december 2019

12u31 0 Hasselt De ‘Grootouders voor het Klimaat’ trokken dit weekend de winkelstraten van Hasselt in om na te gaan hoeveel openstaande winkeldeuren Hasselt telde. Zij zijn bezorgd over de CO2-uitstoot van openstaande winkeldeuren.

“Wij zijn een vereniging van grootouders die bezorgd zijn over de toekomst van kinderen en kleinkinderen, als aan de klimaatverstoring geen afdoend antwoord wordt gegeven”, steken grootouders voor het klimaat Liesbet Croughs en Berte Ketelslegers van wal. “In welke moeilijke klimatologische en sociale omstandigheden zullen ze moeten leven? Wij ondersteunen de jongeren die in actie kwamen dit jaar en ondernemen zelf allerlei initiatieven voor een ambitieus klimaatbeleid. Ons protest, onze acties zijn per definitie geweldloos.”

Warmtegordijn

“Zaterdag wilden wij het feit in vraag stellen waarom men in dit winterseizoen winkeldeuren openlaat, met al te vaak een warmtegordijn aan de ingang. Waarom vinden we het normaal dat er verwarmde terrassen op de Grote Markt van Hasselt zijn? Wat doen we zelf in de winter in onze eigen woning? De verwarming laten draaien en toch de deuren en vensters openhouden? Onzinnig toch! Zeker in een tijd dat echt iets moet gedaan worden aan de opwarming van de aarde”, gaan Croughs en Ketelslegers verder.

100 winkels

“Studies wijzen uit dat er voor winkels geen verschil is tussen een gesloten of een open deur, al dan niet met een energieverslindend warmtegordijn”, duidt Ketelslegers. “De klant komt binnen omwille van de koopwaar en de aantrekkingskracht van de winkel. Wel één verschil: de energiefactuur is tot 37% lager als de deur dicht blijft. Een Nederlandse simulatie stelt dat als de helft van de 110.000 winkels een verwarmingszuil gebruikt, een kleine centrale met een thermisch vermogen van 500 megawatt wordt verspild. Wij telden zo’n 100 winkels met open deuren en een 10-tal met gesloten deuren. De ‘gesloten deuren’ kregen van ons een bezoekje en een dikke pluim. In de winkelstraat hebben we met veel mensen gesproken over de open deuren en over het klimaat. Verrassend toch hoeveel mensen positief reageren.”