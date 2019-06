‘Goldrush’ op gouden steak in Hasselt: uitbater gaat nu al tweede zaak openen Toon Royackers

07 juni 2019

17u45 0 Hasselt Het gaat hard voor uitbater Ramis Pirigam (37) van Butcher & Grill in Hasselt. Sinds begin dit jaar is hij de eerste Belgische restauranthouder die een steak bedekt met echt bladgoud serveert. Voor 65 euro mag je hem komen proeven. En de klanten komen van héél ver. Ramis gaat dit weekend een tweede restaurant open doen, om aan de vraag te voldoen, én om wat variatie te brengen.

Er zijn nog restaurants in de wereld waar je steak bedekt met een dun laagje bladgoud kan proeven. In de bekende zaak Nusr-Et-Dubaï in de Verenigde Arabische Emiraten, bijvoorbeeld. Maar daar moet je wel 1.200 euro ophoesten voor het luxegerecht. De Hasseltse kok Ramis lukt het ook al voor 65 euro. “Sinds het eerste artikel in Het Laatste Nieuws is het echt een goldrush geworden,” lacht hij. “Het zat hier vaak bomvol, en mensen komen van de andere kant van het land naar hier. Zelfs uit Nederland mochten we steeds meer mensen ontvangen. Heel leuk dus.”

Maar het restaurant Butcher & Grill aan de Meldertstraat in Hasselt-centrum is daardoor een beetje te klein geworden voor de ambities van Ramis. “We hebben daar ook geen terras, en dat is toch wel een nadeel in de zomer. Gelukkig kwam de locatie aan de jachthaven vrij, en dat konden we natuurlijk niet laten liggen. Om meer mensen te kunnen ontvangen gaan we daar vanaf dit weekend een tweede zaak van start. Voor alle duidelijkheid: de andere locatie blijft dus ook open. Hier aan het water wordt het een ‘surf en turf’ restaurant: een zaak dus waar we vlees en vis in menu’s gaan combineren. Gamba’s en entrecôtes gaan bijvoorbeeld perfect samen. We gaan het hier op de barbecue laten proeven. Of er gerechten geserveerd worden met bladgoud? Jazeker, dezelfde gouden steak staat hier ook op het menu. Je kan hem bij mooi weer nu ook aan de kade opeten.”