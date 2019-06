"Elektrische fiets en goed uitgebouwde fietspaden" PROFESSOR MOBILITEITSWETENSCHAPPEN WEET WAT WE NODIG HEBBEN: Marco Mariotti

15 juni 2019

16u37 0 Hasselt Na drie dagen met het openbaar vervoer karren doorheen de provincie komen de pijnpunten inzake mobiliteit snel bovendrijven. Er zijn alternatieven voor Koning Auto, maar helaas niet goed genoeg uitgebouwd. "Limburg is baanbrekend op vlak van recreatieve fietsroutenetwerken, maar qua woon-werkverkeer vergeten we de tweewieler", zegt Davy Janssens, professor Mobiliteitswetenschappen aan de UHasselt.

Natuurlijk moeten er bussen en trams bijkomen in de provincie. Daar is iedereen het over eens. In geen enkele andere Vlaamse provincie gebruiken mensen meer de wagen dan in Limburg. De link met het afwezige of te zwak uitgebouwde openbaar vervoer is dus snel gemaakt. Maar Davy Janssens prof aan de UHasselt gelooft niet in megalomane projecten die het ganse probleem met één vingerknip oplossen. Er moet volgens hem ook ingezet worden op gedragsverandering van mensen.

"Ik pleit voor de elektrische fiets en het stimuleren van initiatieven die het fietsgebruik inzake woon-werkverkeer verbeteren", vertelt hij. "Limburg heeft op vlak van recreatie al een fietsroutenetwerk dat toonaangevend is, maar op vlak van werkverkeer slaan we de bal mis. Mensen die met de fiets gaan werken, moeten beloond worden. Dan heb ik het over de kilometervergoeding, maar zéker over bijvoorbeeld subsidie voor het aankopen van de elektrische fiets. Uit studies blijkt dat de gemiddelde afstand naar het werk maximaal 20 kilometer bedraagt in Limburg. Een afstand die perfect haalbaar is met een elektrische fiets, alleen hebben we nog niet het ideale wegennetwerk daarvoor."

Goedkoper dan tunnel

De oplossing zou in elk geval goedkoper zijn dan een tunnel onder de Noord-Zuidverbinding of drie nieuwe tramlijnen. Maar nog volgens Janssens is het vooral de gewoonte die bij veel mensen doorbroken kan worden. "Nog snel de kinderen naar school brengen, en hop naar het werk. Stress of geen stress. Waarom? Omdat het altijd zo gedaan wordt, bijna op automatische piloot. Mensen zijn bereid om 80-90 minuten per dag onderweg te zijn naar het werk. Zodra dat overschreden wordt, of de tijdsinvulling niet nuttig besteed kan worden, haakt men af. Mensen kopen auto's, en willen die niet 'voor niets' hebben gekocht, een logische reactie van de consument."

Toekomst zonder auto

Volgens Janssens zal de auto op termijn naar de achtergrond verdwijnen. Niet helemaal weg, maar meer worden gebruikt in functie van het doel. "Er zijn nu al bedrijfjes die mobiliteitsdiensten aanleveren op 'bestelling'. Vergelijk het met een Uber-taxi of fietsen die je kan huren in de stad. Je koopt geen eigen fiets, en gebruikt ze enkel als je een bepaalde verplaatsing moet maken. De auto kan die functie op termijn ook krijgen."

Spartacustram

Maar is die Spartacustram nu nodig of niet? "Natuurlijk zal Limburg daar baat bij hebben. We dat de aanwezigheid van lightrails het gedrag in gang zet. Aanbod leidt tot actie." Toch kijkt Janssens naar de opties die al voorhanden zijn, en te weinig gebruikt worden. "Het principe van carpoolen is in Vlaanderen nooit écht goed van de grond gekomen. Maar niemand die u uitrekent wat je er fiscaal mee kan winnen, en hoeveel winst het voor jouw specifieke situatie oplevert. Mensen zijn niet geïnformeerd, dus blijven ze bij het oude. Er zou een soort 'menukaart' moeten bestaan met alle mobiliteitsopties die de tijd en kosten voor jouw specifieke situatie geconcretiseerd worden."