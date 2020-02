Een logerende vriend blijkt drugsdealer: Hij riskeert 24 maanden celstraf VCT

06 februari 2020

13u14 0 Hasselt Er staan 24 maanden celstraf op het spel voor de 31-jarige O. en zijn vriendin D. “Er lag meer drugs dan ik eten in huis heb”, klonk het bij de strafrechter.

Toen de politie in september 2019, na geluidsoverlast, in de kelderruimte binnenviel waar O. verbleef, werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. “Ik woonde er tijdelijk om te kunnen sparen voor een eigen woning”, verklaarde O. voor de strafrechter in Tongeren. “Het huis was van de vader van een vriend van me, de kelder stond leeg omdat hij in de cel zat.”

De dertiger was op het ogenblik van de inval pas enkele maanden op vrije voeten, na een eerdere veroordeling voor drugs. Ook zijn vriendin D. was net vrij toen ze opnieuw betrapt werd in de kelderruimte. O. vroeg zelf een straf met uitstel onder voorwaarden. Zijn vriendin daagde niet op voor de strafrechter.

Bekende dealer

De dertiger, die nu opnieuw in de gevangenis van Hasselt verblijft, ontkent niet dat de gevonden drugs, onder meer 350 gram XTC, van hem waren. De strafrechter klonk niet mild: “Er lag daar meer drugs dan ik eten in huis heb.” Volgens de aanklager staat de man al een hele tijd bekend als een dealer en kampt hij ook zelf met een zware verslavingsproblematiek. Ze riskeren 24 maanden celstraf.