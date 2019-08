‘Dubbele uittocht’ voor Pukkelpoppers: naar station Kiewit en weer terug (want iedereen moet naar Hasselt) MMM

19 augustus 2019

11u08 0 Hasselt De uittocht aan de Pukkelpopcamping is begonnen. Duizenden jongeren worden opgehaald of gaan met lijnbussen naar het station van Hasselt.

Dat laatste is een belangrijk detail gezien de voorgaande jaren alle festivalgangers te voet tot aan de brug konden boven het station van Kiewit. Dat kan dit jaar niét meer.

Ondanks dat Pukkelpop communiceerde over de verandering, bleken heel wat Pukkelpoppers nog niet goed wakker. Voor niets gepakt en gezakt de brug over, klaar om het station in Kiewit te betreden. Maar iedereen moest helaas weer terug naar de camping. Tal van shuttlebussen rijden er af en aan richting Hasselt station.

De Kempische Steenweg blijft vandaag nog de hele dag afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Om 16 uur is de baan tussen Hasselt en Zonhoven weer vrij voor alle verkeer.