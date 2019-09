“De mensen hebben schrik van een drilboor, ik weet het. Maar we moeten er door”: werken aan Hasseltse Grote Markt vatten nieuwe fase aan Dirk Selis

20 september 2019

16u43 1 Hasselt De werken op de Hasseltse Grote Markt vatten maandag een volgende fase aan. “We beseffen dat de werken op en rond de Grote Markt ingrijpend zijn en een tijdje zullen duren. Daarom zetten we extra in op duidelijke communicatie. Het geduld van de Hasselaar zal beloond worden”, benadrukken burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld).

De Hasselaren zijn al lang vragende partij om van de Grote Markt een échte Grote Markt te maken. Het nieuwe stadsbestuur heeft de ambitie uitgesproken om die taak tegen april 2020 te volbrengen. “De Grote Markt en de zijstraten worden één voetgangerszone. Het marktplein wordt maar liefst een vierde groter, omdat de rijweg verdwijnt. Tegen de gevels komen vaste terrasconstructies, centraal de tijdelijke zomerterrassen en rondom nieuw straatmeubilair. De vijf verschillende types straatstenen worden vervangen door één type straatsteen van gevel tot gevel, zoals op de Zuivelmarkt en in de Kapelstraat”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. Tijdens de werken moet Hasselt een bruisende stand blijven. Daar zijn met de aannemers ook de nodige afspraken over gemaakt. “Tijdens de Jeneverfeesten op 19 en 20 oktober wordt de Grote Markt opnieuw vrijgemaakt zodat ook de langste borreltoog opnieuw zijn plaats kan krijgen in het centrum van onze stad”, aldus burgemeester Steven Vandeput.

Hendrik en Katrien

“Ik wil toch nog even zeggen dat ‘Hendrik en Katrien’ (het standbeeld van kunstenaar Marc Cox dat deze week nogal bruut van de Grote Markt verwijderd werd, red.) in geen enkel opzicht beschadigd is. Die betonnen bank was nog door de stadsdiensten van Hasselt destijds aangebracht en had geen enkele waarde. Meer nog, het gaan Hendrik en Katrien zijn die de Hasselaren in de nieuwsbrief op de hoogte van de werken gaan houden, met toestemming van de kunstenaar overigens”, voegt burgemeester Vandeput er fijntjes aan toe.

Communicatie, communicatie en nog eens communicatie

“Communicatie, communicatie en nog eens communicatie”, bezweert Vandeput. “We gaan de Hasselaren informeren zoals nooit tevoren. De werken op de Grote Markt worden in fases aangepakt om de hinder te beperken. Via een digitale nieuwsbrief wordt er vierwekelijks gecommuniceerd over het verloop en de planning van de werken. Op de website www.hasselt.be/grotemarkt kunnen Hasselaren de werken op de voet volgen. Informatie over bereikbaarheid, omleidingen en timing van de werken wordt wekelijks bijgewerkt. Tijdens de werken investeren we extra in mobiele led-schermen van 6 vierkante meter die ter plaatse informatie geven over de voortgang van de werken”, besluit schepen Laurence Libert (Open Vld).