‘De bril’ staat weer aan de Hasseltse bibliotheek Emelie Wojcik

05 mei 2020

16u49 0 Hasselt Het standbeeld ‘de bril’ pronkt weer aan de fietsenstalling van de Hasseltse bibliotheek. Begin maart werd het beeld overgebracht naar een atelier om er de nodige werken uit te voeren. Twee jaar geleden reed er immers een auto op in. Vandaag ziet het beeld er weer zo goed als nieuw uit.

Het kunstwerk ‘Zien Zen Zijn’ van Liliane Vertessen, in de volksmond ook wel ‘de bril’ genoemd, is voor vele Hasselaren een bekend standbeeld. Velen waren dan ook geschokt toen twee jaar geleden in maart een auto aan het Kolonel Dusartplein over de kop ging en op die manier het beeld en de omliggende fietsenstalling beschadigde.

Twee jaar na datum is het kunstwerk hersteld.