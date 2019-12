“Dankjewel, gouverneur”: Limburgse ondernemers reageren op afscheid Herman Reynders Dirk Selis

04 december 2019

15u25 0 Hasselt Na 30 jaar politiek legt Herman Reynders vervroegd zijn ambt als Limburgs gouverneur neer. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg blikt kort terug op zijn carrière en dankt hem voor de mooie en constructieve samenwerking tussen de provincie en de Limburgse ondernemers.

“In naam van de Limburgse ondernemers en Voka – KvK Limburg willen we gouverneur Reynders danken voor de voorbije 10 jaar en hem alle succes wensen voor zijn toekomstige uitdagingen,” reageert Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. “Wij zien de gouverneur als een sterke verbindingsfiguur die Limburg de laatste jaren door heel wat woelige waters heeft geleid. Zo zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat Limburg één front vormde na de sluiting van Ford Genk en nam hij een leidende positie in tijdens de uitrol van het SALK-actieplan. Als gouverneur was hij de bruggenbouwer die rond heel wat Limburgse dossiers alle partijen rond tafel bracht en zo zorgde dat we ook in Brussel gehoord werden met één duidelijke Limburgse stem. Een voorbeeld is de Noord-Zuidverbinding waar hij als procesbegeleider dit project in de juiste richting stuurde. Kortom, gouverneur Reynders was een essentiële schakel voor de socio-economische heropleving van onze regio. Een fijn man, gedreven politici, maar vooral met een hart voor Limburg. Hij laat zijn opvolger alvast een mooi plan en scherpe visie achter. Succes van ons allen en dankjewel.”