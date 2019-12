“Belgisch Staatsblad groeit ieder uur met meer dan een pagina” : Voka Limburg wil Belgische regeldrift een halt toe roepen Dirk Selis

30 december 2019

13u38 0 Hasselt Het Belgisch Staatsblad blijft de trieste records opstapelen. Met meer dan 118.600 pagina’s moeten we als burger en ondernemer weer meer regels en wetten kennen. Het Staatsblad is op vijf jaar tijd bijna 45 procent dikker geworden. “Het lijdt geen twijfel dat deze administratieve overlast het innovatief ondernemerschap fnuikt. Zeker in tijden waarin het economisch sentiment verslechtert, hebben we nood aan minder, maar betere regelgeving. Enkel zo kunnen onze bedrijven concurrentieel blijven in het buitenland“, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

Het Belgische Staatsblad is het officiële publicatieblad van wetten en decreten, Koninklijke Besluiten en besluiten van alle regeringen die ons land telt. Maar ook andere officiële berichten vinden hierin hun publicatie. Dit maakt dat het aantal pagina’s de maatstaf is voor het tempo waarmee regels en wetten worden gemaakt in ons land. Dat er op een jaar tijd 12.000 pagina’s toegevoegd werden aan het Staatsblad is hallucinant. Dat zijn er 33 per dag en meer dan één bladzijde met nieuwe regels per uur.

Vereenvoudiging nodig

Dat deze regeldrift een halt moet worden toegeroepen, is duidelijk. “Vanuit Voka – KvK Limburg pleiten we al langer voor administratieve vereenvoudiging”, stelt Johann Leten. “Met onze Fast Forward-tool zullen we onze regeringen beoordelen op basis van heel wat indicatoren zoals innovatie, mobiliteit en arbeidsmarkt. Een betere regelgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor al deze domeinen om binnen vijf jaar aansluiting te vinden bij onze voorbeeldlanden.”

Gelijk speelveld

Volgens Voka – KvK Limburg moet de wetgeving terug naar de basis gaan: het doel vastleggen zonder te bepalen op welke manier dit dient te gebeuren. “Er wordt steeds meer verwacht van onze ondernemers en dat terwijl we op tien jaar tijd zeventien plaatsten daalden op de ease of doing business index. We staan als land op de 46ste plaats in deze ranglijst. Onze ondernemers willen internationaal blijven excelleren, maar dan moet er nú werk gemaakt worden van een gelijk speelveld”, besluit Johann Leten.