“Bankkaart niet bij? Geen probleem!” Politie LRH werkt nu ook met QR-code om boete te innen Dirk Selis

01 april 2020

11u14 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft sinds kort drie mogelijkheden om een onmiddellijke minnelijke schikking te innen. Er kan namelijk betaald worden via een overschrijving, met betaalkaart via een terminal en via een QR-code. Zo’n boete betalen via een QR-code is ongezien in België.

Een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) wordt uitgeschreven voor een winkeldiefstal, het bezit van bepaalde verboden wapens en drugsbezit. De politie Limburg Regio Hoofdstad is de eerste politiezone die drie betaalmogelijkheden aanbiedt voor een OMS. Voordien kon een OMS alleen betaald worden via een overschrijving of met een betaalkaart via een terminal.

De politie Limburg Regio Hoofdstad hanteert nu ook een derde mogelijkheid om te betalen, namelijk via een QR-code. “Op de smartphones van de politiemensen staat een app waarmee ze onmiddellijk het vereiste bedrag en het gekoppelde proces-verbaalnummer kunnen ingeven”, legt korpschef Philip Pirard uit. “De persoon die de overtreding beging, kan met de camerafunctie van zijn gsm de code scannen om te betalen. Betalen via een overschrijving of betaalkaart blijft ook nog steeds mogelijk.”

Samenscholing

Een OMS wordt ook opgesteld bij overtredingen tegen de maatregelen voor het coronavirus. Een samenscholing of een niet-essentiële verplaatsing levert een OMS van 250 EUR op. Een horeca- of handelszaak die de maatregelen niet respecteert kan een OMS van 750 EUR voorgeschoteld krijgen. De politie Limburg Regio Hoofdstad inde hiervoor al 12 keer een OMS met de QR-code.