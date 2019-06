"Als tram er is, dan volgen de studenten" MEE MET GEPENSIONEERDEN OP OVERVOLLE BUS NAAR MAASTRICHT Marco Mariotti

14 juni 2019

15u39 0 Hasselt Al meer dan tien jaar wordt er gepalaverd over de Spartacuslijn tussen Hasselt en Maastricht, de snelle tramverbinding die de twee Limburgse universiteitssteden moet verbinden. Te duur en geen prioriteit volgens critici. Noodzakelijk volgens de meeste politici. Maar wat vindt de reiziger zelf? Wij stapten in Hasselt op de bus naar Maastricht.

Drie euro voor een rit van bijna 40 kilometer. Duur is dat niet. De buschauffeur van de 20a is duidelijk goed gezind, maar toch vragen we ons af wie er überhaupt een bus naar Maastricht wil nemen op een vrijdagvoormiddag vanuit Hasselt. De achterzijde loopt al aardig vol met vooral oudere mensen. Verder nog plaats zat.

De sneltram Maastricht-Hasselt moet in theorie eind 2023 rijden en zal twaalf haltes hebben: tien in Vlaanderen en twee in Nederland. Stopplaatsen in Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Lanaken. Wij volgen ongeveer dezelfde route en zien na een half uurtje rijden dat de bus aardig vol loopt ter hoogte van Bilzen.

Naar de markt

Ik vraag aan de groep in het achterste deel van de bus of zij allemaal naar Maastricht gaan. Een achttal mensen knikt synchroon. "Het is vandaag vrijdagmarkt hé, we doen dit alle weken." Al snel vrees ik dat ik net die éne drukke dag in de week heb uitgekozen, maar de passagiers garanderen mij al snel dat dit vaak het geval is. Een aardig volle bus om 10 uur. Straf. "Gij zijt hier voor de Spartacuslijn? Dat die maar snel komt", zeggen Linda en Gustaaf uit Beverst. "We zijn nog maar net gepensioneerd, maar nemen wekelijks de bus naar Maastricht. Het kost niet veel, je moet je niets aantrekken van het verkeer en Maastricht is een prachtige stad."

Dat beamen ook haar achterburen uit Hasselt. "We gaan zelfs liever naar Maastricht dan naar Hasselt, er hangt een bepaalde gezelligheid en sfeer die je nergens vindt, en toch zo dichtbij. Hasselaren zijn meer 'venstermikken', wat koeler. Maar we zien ook Nederlanders naar Hasselt pendelen horen. Die Spartacuslijn zou er knal op zijn, al is het vooral voor de jeugd een uitdaging om die lijn te gebruiken. Ouderen hebben meer tijd, ons moet je niet overtuigen. En zéker niet als de rit dubbel zo snel zal vlotten." Volgens de plannen zou een ritje heen 30 minuten duren, terwijl dat vandaag met de bus nog 70 minuten is.

"We zien de studentenparkings stampvol staan met wagens. Ze kiezen massaal voor een eigen auto, in plaats van het openbaar vervoer. Dit is toch niet houdbaar? Het is een kwestie van aanbod denk ik, als de tram er is, zal ze ook door jongeren worden gebruikt. Maar het zal een mentaliteitsverandering vragen."

Oude sporen renoveren

Iemand anders roept vanuit de verte dat de tramlijn er al lang had moeten liggen. "En er liggen toch oude sporen in Lanaken en Bilzen. Waarom heeft men die niet gerenoveerd? Er is veel tijd verloren, héél veel geld in studies gestoken en nog steeds is er geen sprake van een tram."

Als ik de passagiers hier mag geloven, zal Spartacus lijn 1 een schot in de roos zijn. Maar dan moet lijn 2 richting het Maasland er best ook komen, met een hoofdstation in Maasmechelen zoals de plannen voorschrijven. Alleen blijft het voor velen een verkeerde prioriteit: gepensioneerden die naar de markt willen, of 50.000 wagens per dag die snakken naar een tunnel over de Noord-Zuid. Waar moet Vlaanderen haar geld in steken? Misschien gewoon eens massaal in Limburg.