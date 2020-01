“Aangepaste openingsuren en een uitwisseling van talent kunnen een oplossing zijn” Centrummanager bemiddelt in discussie tussen Horeca Hasselt en De Serre Emelie Wojcik

17u22 0 Hasselt Bij de heropening van De Serre in december 2019 trok Horeca Hasselt aan de alarmbel. Het gesubsidieerde jeugdhuis zou namelijk zowel overdag als ‘s nachts klanten van de Hasseltse horecagelegenheden naar zich toe trekken. Eerder deze week zaten beide partijen samen voor constructief overleg met centrummanager Ben Croonenborghs. Hij moet er op toezien dat De Serre en Horeca Hasselt elkaar versterken in plaats van beperken.

Vooral de flexibele openingsuren en de variabele leeftijd van het doelpubliek van De Serre liggen Horeca Hasselt dwars. “De Serre opent vaker dan toegestaan tot een uur dat later is dan toegestaan", zegt Maxim Willems “Ook geven ze regelmatig een podium aan artiesten die zo oud zijn, dat je ze nog moeilijk als 'jong talent’ kunt omschrijven. Hierdoor vindt ook ouder publiek hun weg naar De Serre. Het Dusartplein ziet dan weer de twintigers naar het jeugdhuis vertrekken. Hoog tijd dus om rond te tafel te zitten. Wij willen niet langer in elkaars vaarwater ploeteren.”

Oplossing

Momenteel bekijkt centrummanager Ben Croonenborghs verschillende mogelijkheden waarmee hij een samenwerking tussen De Serre en Horeca Hasselt kan bekomen. “De Serre beschikt al over een vergunning waarbij ze dagelijks tot 11 uur en tweemaal per maand tot 1 uur ‘s nachts mogen openen. Die vergunning laat ruimte voor aanvragen om bij speciale evenementen een uitzondering te maken”, weet Croonenborghs. “Om tot een oplossing te komen wat betreft de openingsuren gaan we vanuit dat kader vertrekken.”

Ook wat de variabele doelgroep betreft, ligt een voorstel op tafel. “Het is een optie dat jong talent tot 11 uur in De Serre een podium krijgt, later op de avond verhuist naar de Hasseltse horecazaken en daarbij het publiek met zich meeneemt”, aldus Croonenborghs. “Bovendien is bijvoorbeeld meneer Willems van Café Café bereid om ietwat oudere topdj’s uit te wisselen met De Serre om het publiek alvast op te warmen. Hiervoor zal De Serre waarschijnlijk de programmering van haar evenementen moeten wijzigen", vervolgt de centrummanager. “Aangepaste openingsuren en een uitwisseling van talent kunnen dus een oplossing zijn, al zal over een paar maanden duidelijk worden of die maatregelen ook in de praktijk werken.”

Mening van de jeugd

De medewerkers van De Serre denken dat de lokale horeca alleen maar sterker kan worden van hun aanwezigheid en gaan de dialoog dus niet uit de weg. “Met ons concept willen we Hasselt aantrekkelijk maken voor de jeugd, en daar kan ook de horeca een graantje van meepikken”, zegt Mathies Wouters, persverantwoordelijke van De Serre. “Maar het is inderdaad niet de bedoeling dat we de Hasseltse horeca voor de voeten lopen. Toch moet duidelijk zijn dat we tijdens het overleg erop zullen toezien dat de Hasseltse jeugd beter wordt van de aangereikte oplossingen. We vinden de mening van de jeugd wat betreft de aanpassingen van de openingsuren en de acts dan ook een belangrijk aandachtspunt in dit verhaal.”

De centrummanager beaamt dat die mening belangrijk is, maar wijst ook op de beperkingen van de bestaande vergunning. “Mocht de jeugd zelf aangeven dat de deuren te vaak te vroeg sluiten, kunnen we dat helaas pas in april herzien. Dan vervalt immers de huidige vergunning en moet De Serre hoogstwaarschijnlijk weer verkassen.”

Bescherming

De late openingsuren van De Serre kunnen bovendien niet enkel voor de Hasseltse Horeca nadelig zijn. “Het moet duidelijk zijn dat wij ondanks onze bezorgdheden geen enkel probleem hebben met het bestaan van De Serre”, verduidelijkt Willems. “Maar wij willen het jeugdhuis ook behoeden tegen al het naars dat het nachtleven met zich meebrengt. Denk daarbij aan geweld, alcohol- en drugsmisbruik. Dat zijn problemen die onvermijdelijk zijn als je de deuren tot ver na middernacht geopend houdt. Een mooi verhaal als De Serre zou hiermee niet in aanraking mogen komen.”