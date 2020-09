Zwemzone Gavers lokt kleine 5.000 zwemmers Joyce Mesdag

11 september 2020

16u39 0 Harelbeke De zwemzone in Provinciaal Domein de Gavers heeft afgelopen zomer 4.852 zwemmers gelokt.

De zwemzone werd begin juli geopend, onder strikte voorwaarden. De ligweide en het strand werden er ingedeeld in afgebakende zones, zodat bezoekers er elk in hun eigen bubbel konden genieten. Op erg drukke dagen komen tot 500 bezoekers naar de zwemzone, door corona was er maar plaats voor een 150-tal. In juli kwamen 2.130 mensen zwemmen, in augustus 2.722.

Daarnaast werden aan 2.232 personen een kajak verhuurd en klommen 644 personen op het hoogtouwenparcours. De pop-up NME (Natuur en Milieu-educatie) kon rekenen op 530 deelnemers in juli. In augustus werd deze activiteit stopgezet omwille van verstrengde coronamaatregelenmaatregelen. In totaal namen bijna 9.000 personen deel aan de georganiseerde activiteiten in De Gavers deze zomer.