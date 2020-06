Zwemzone De Gavers gaat woensdag opnieuw open: ‘afgebakende zones per bubbel’ Joyce Mesdag

26 juni 2020

16u20 0 Harelbeke Goed nieuws voor wie erop zat te wachten: de zwemzone van provinciedomein De Gavers in Harelbeke gaat vanaf 1 juli weer open. De ligweide en het strand worden er momenteel ingedeeld in afgebakende zones, zodat bezoekers er elk in hun eigen bubbel kunnen genieten. “Op erg drukke dagen hebben we soms tot 500 bezoekers, nu is er maar plaats voor een 150-tal”, zegt Toon Dooms. “Het is de tol die we betalen om onze zwemzone veilig te kunnen openen.”

Vanaf volgende week woensdag mag er eindelijk weer geplonsd worden in de zwemzone van provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Een weekje later dan federaal toegelaten, maar de voorbereidingen om de zwemzone coronaproof te maken, namen nog wat tijd in beslag. “Zo hebben we de hele ligweide ingedeeld in aparte zones”, zegt Toon Dooms van De Provincie. “We hebben zones van 15m² en van 20m², respectievelijk voor bubbels van twee tot 6 personen. Tussen de zones zijn gangpaden voorzien, ook weer voldoende ruim om de afstand tussen alle bezoekers te garanderen.”

Wie een plaatsje wil, reserveert best. “Op erg drukke dagen hebben we 300, 400 tot zelfs 500 bezoekers, nu is er maar plaats voor een 150-tal”, zegt Toon Dooms. “Het is de tol die we betalen om onze zwemzone veilig te kunnen openen. Je kan vanaf zondag reserveren via onze website www.west-vlaanderen.be/domeinen/gavers. Wie reserveert, is meteen zeker van zijn plaatsje tussen 12u en 19u. Ook wie dus maar één uur aanwezig is. In tijdslots werken was organisatorisch niet haalbaar. Maar als bezoekers vertrekken, kunnen andere bezoekers die spontaan langskomen, eventueel wel hun plaats innemen.

Vijf redders zullen zich om de veiligheid in het water bekommeren, twee security-medewerkers gaan in de gaten houden of iedereen zich aan de coronaregels houdt.

De Provincie maakte intussen ook werk van een uitgebreide zomerprogrammatie onder de noemer ‘Ik zomer West-Vlaams’. Op de website www.ikzomerwestvlaams.be is alles te raadplegen. Zo zijn er een aantal fietstochten en wandelingen uitgestippeld in en rond De Gavers.

Dat De Gavers populair is, dat brengt wel eens wat parkeerellende met zich mee, onder meer in de Eikenstraat, en dat wil de stad nu aanpakken. “Er is een parkeerverbod in het smalle deel van de Eikenstraat, tussen de parking aan de molen en de Meerstraat”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Andere jaren staan daar heel veel auto’s wildgeparkeerd, zodat er amper nog plaats is om door te rijden. Van zodra de parking aan de molen vol is, wordt dat aan het begin van de Eikenstraat gesignaleerd, zodat het verkeer naar de andere parkings van de Gavers wordt geleid. Sowieso is er regelmatig politie aanwezig in de buurt, die zullen controleren of het parkeerverbod wordt nageleefd.”