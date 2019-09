Zware verkeershinder op til: N43 straks maand dicht voor verkeer Peter Lanssens

25 september 2019

14u54 0 Harelbeke Fluvius laat in het kader van de aanleg van een warmtenet werken uitvoeren op het kruispunt van de Kortrijksestraat en Kortrijksesteenweg (N43) met de Abdij-, Nieuw- en Tramstraat en omgeving in Harelbeke. De N43 gaat tijdens de werken ter hoogte van het kruispunt dicht voor alle doorgaand verkeer, van 7 oktober tot en met 4 november. Er wordt zware verkeershinder verwacht.

Eerst en vooral: de handelaars blijven altijd bereikbaar tijdens de werken. Klanten van handelaars in de Kortrijksestraat (N43) tussen rotonde Brouwputje en Tramstraat kunnen altijd gebruik blijven maken van de middenparking van de Kortrijksestraat (N43). De politie voert tijdens de werken controles uit op doorgaand (zwaar) verkeer. Om maar te zeggen dat je er niet moet proberen om toch door te rijden dan. Fietsers en voetgangers kunnen wel door, via een afgebakende zone binnen de werf.

Lokale omleidingen

Wie niet in de onmiddellijke omgeving moet zijn, rijdt tijdens de werken om via de N36, N50 en ring rond Kortrijk (R8). Er zijn ook lokale omleidingen. Wie richting Kortrijk wil, rijdt om via de Overleiestraat, Rijksweg, N50 en R8. Je kan richting Kortrijk ook omrijden via de Andries Pevernagestraat, Stasegemsestraat, Gulden-Sporenstraat, Jan Breydelstraat en Zandbergstraat. En wie vanuit Kortrijk richting Gent wil, rijdt om via de Kortrijksesteenweg, Groeningestraat, Gulden-Sporenstraat, Heerbaan, Kortrijkse Heerweg en N36.