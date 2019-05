Zware uitslaande industriebrand in Bavikhove: 150 buurtbewoners geëvacueerd Omwonenden gevraagd ramen en deuren dicht te houden Alexander Haezebrouck

30 mei 2019

11u14

Bron: Eigen berichtgeving 508 Harelbeke Er woedt momenteel een zware uitslaande brand in twee bedrijven in het West-Vlaamse Bavikhove. Het vuur ontstond iets na 10 uur bij het diepvriesgroentenbedrijven Mipa Frost en Braecke Trading Company in de Europalaan. De dikke zwarte rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brandweer is massaal ter plaatse. Zo’n 150 buurtbewoners worden geëvacueerd.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk. “Toen het vuur uitbrak, was er gelukkig niemand aanwezig en dus raakte ook niemand gewond", zegt burgemeester van Harelbeke Alain Top (sp.a). Het gaat om twee bedrijven die op dezelfde site staan en gelijkaardige activiteiten doen in diepvriesgroenten. Eén bedrijf is volledig verwoest door de vlammen. De brandweer probeert om het andere bedrijf zo goed als te vrijwaren, maar dat is erg moeilijk omdat de wind de rook in die richting blaast.

Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd en zo’n 150 buurtbewoners worden geëvacueerd. “We hebben dat beslist omdat ter hoogte van de brand een hoogspanningsnet is", zegt burgemeester Top. “Dat net hebben we wel uitgeschakeld, maar voor alle veiligheid brengen we de buurtbewoners over naar een zaal in Bavikhove.” Daar is ook een medische post voorzien voor mensen die last hebben van de gevolgen van de rookontwikkeling.

Ammoniaklek

In de brand is ook een ammoniaklek ontstaan. “Dat zorgt ervoor dat omwonenden door de rook irritatie kunnen ondervinden”, aldus nog burgemeester Top. “We vragen dan ook dan omwonenden ramen en deuren dicht houden. Dat geldt zeker ook voor de inwoners van Beveren-Leie, de wind blaast de hevige rook die richting uit. Ook ventilatiesystemen zet je beter uit.” Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer is ter plekke om de situatie op te volgen.”

Ondertussen is bekend dat de ammoniak in het bedrijf volledig opgebrand is en geen gevaar meer kan opleveren voor de volksgezondheid.

Grote brand in Bavikhove met hevige rookontwikkeling. @HVZFluvia is ter plaatse. Blijf uit de rook! Sluit ramen, deuren en leg de ventilatie af. pic.twitter.com/AaXIwNsCGK HVZ Fluvia(@ HVZFluvia) link