Zoektocht naar mogelijke drenkeling levert niets op VHS

18 december 2019

19u22 8 Harelbeke De hulpdiensten hebben woensdag in de vooravond in het kanaal Bossuit-Kortrijk een tijdlang gezocht naar een vermeende drenkeling. Dat gebeurde in de buurt van de Klinkaardstraat in Stasegem.

Een passant had alarm geslagen omdat op de kade wat natte kledij was achtergelaten. Omdat gevreesd werd dat mogelijk iemand in het water was terechtgekomen, stuurde de brandweer onder meer een team duikers uit. Zowel in het water als vanop de kant werd gezocht naar een mogelijke drenkeling. Er werd ook een sonarboot ingezet. De zoektocht leverde echter niks op.