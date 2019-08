Zin in rock ’n roll? The Chevy’s treden zaterdag op Stationsplein op Peter Lanssens

15 augustus 2019

Het stedelijk feestcomité leidde deze zomer onder de vlag van ‘Harelbeke Zomert’ een reeks concerten op het Stationsplein in goeie banen. Het slotakkoord vindt plaats op zaterdag 17 augustus, vanaf 20 uur. Dan is er een gratis optreden van The Chevy’s, een coverband uit de regio Kortrijk. De muzikanten brengen muziek uit de jaren ’50 en ’60. Rockabilly, swing en rock ’n roll staan centraal bij The Chevy’s. Het belooft een gezellige avond te worden, als het weer meezit.