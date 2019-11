Zeventiger gewond na kop-staartbotsing aan fietsoversteekplaats N36 LSI

21 november 2019

12u19

Bron: LSI 0 Harelbeke Langs de N36 in Bavikhove (Harelbeke) is donderdagvoormiddag rond 11u een 71-jarige automobilist uit Izegem gewond geraakt bij een kop-staartbotsing. Zijn Golf II moest getakeld worden.

Iets voor 11u reed D.J. uit Izegem met zijn oude, rode VW Golf van Kuurne richting Deerlijk. Aan de fietsoversteekplaats van de Beversestraat hield hij hoffelijk halt om een 83-jarige fietser uit Beveren-Leie (Waregem) de weg te laten oversteken. H.C. (30) uit Zwevegem merkte dit niet of te laat op en knalde achteraan tegen de Golf. Zijn Volkswagen Touran kwam rechts van de weg tegen een verkeersbord terecht. De Izegemnaar kloeg over pijn in nek en rug en werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn Golf liep achteraan zware schade op en moest getakeld worden. Tijdens die takelwerken was er eventjes verkeershinder richting Deerlijk. Brandweer en politie zorgden voor signalisatie, het opruimen van de brokstukken en de eerste vaststellingen.