Zeurende klanten en lagere omzet, maar Harelbeekse handelaars geven niet op tijdens coronacrisis: “We moeten er het beste van maken”

Harelbeke

Door de coronacrisis krijgen heel wat handels- en horecazaken nu klappen. In de reeks commerce versus corona luisteren we in enkele steden en gemeenten in de regio hoe handelaars deze crisis hebben beleefd. In Harelbeke is de veerkracht groot. De middenstand ziet maar één oplossing en dat is volharden. “We doen ons werk nog graag en blijven positief, ook in deze tijden”, vertelt Hilde van Schoenwinkel Gaby. “Een andere keuze hebben we toch niet”, vinden ook Nathalie en Claude van juwelier Baert.