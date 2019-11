Zesde editie ‘Putteke Winter’ Joyce Mesdag

28 november 2019

Op vrijdag 29 november organiseert de Provincie West-Vlaanderen de zesde editie van ‘Putteke Winter’ in het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Bezoekers kunnen gratis genieten van deze feeërieke winterwandeling van 3,3 km in een gezellige en magische wintersfeer.

Langs het wandelparcours zijn er betoverende acts, sfeervolle lichtinstallaties, mysterieuze opstellingen en knappe vuurshows. Het wandelparcours is open tussen 18u en 22u. Op het centrale plein is er een gezellige winterbar en er staan verschillende foodtrucks opgesteld.

De wandeling loopt langs verharde en half verharde wandelpaden die toegankelijk zijn voor rolwagens en kinderwagens met brede banden. Indien nodig zijn alternatieven voorzien. Deelname aan de wandeling is gratis.

‘Putteke Winter’ is een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen met steun van leerlingen uit de richting Podiumtechnieken van het VTI in Brugge. Vorig jaar vonden ongeveer 16.000 bezoekers de weg naar provinciedomein De Gavers.