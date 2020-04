Zes overlijdens in De Vlinder, nu ook corona-afdeling in Ceder aan de Leie VHS

11 april 2020

18u50 5 Harelbeke Het woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke heeft tot dusver (zaterdagavond) afscheid moeten nemen van zes mensen die ziek werden door het coronavirus. In Ceder aan de Leie, het ander woonzorgcentrum van Zorg Harelbeke, is vrijdag een corona-afdeling ingericht. Daar verblijven nu negen bewoners die positief getest hebben maar niet zwaar ziek zijn.

Het Zorgbedrijf Harelbeke ontsnapt niet aan de zware tol van het coronavirus. “In ons woonzorgcentrum De Vlinder zijn helaas zes bewoners overleden”, zegt voorzitter Lynn Callewaert. “Op de corona-afdeling, op 2 april ingericht in de cafetaria en het restaurant van het woonzorgcentrum, verblijven veertien mensen. Daarmee is de capaciteit zo goed als volledig benut. In nood zouden er nog twee extra bedden kunnen geplaatst worden maar dat is voorlopig niet aan de orde.”

Niet zwaar ziek

Intussen zijn ook negen bewoners van Ceder aan de Leie, het ander woonzorgcentrum van Zorgbedrijf Harelbeke, positief getest op Covid-19. “Daarom hebben we er vrijdag een cohorte-afdeling geopend in een polyvalente zaal”, zegt Lynn Callewaert. “De negen bewoners in kwestie zijn niet zwaar ziek maar worden uiteraard extra goed opgevolgd. Dat gebeurt door een apart team van zorgverleners die maximaal gebruik maken van allerhande beschermingsmiddelen en alleen op die afdeling werken.”