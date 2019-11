Zes maanden met uitstel voor drugskoppel AHK

13 november 2019

17u34 0 Harelbeke Een koppel uit Harelbeke is veroordeeld tot elk een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor het bezit van drugs. De politie stootte op hun drugsbezit nadat ze begin dit jaar opgeroepen werden om langs te gaan in hun woning voor intrafamiliaal geweld.

De politie werd op 24 februari dit jaar opgeroepen naar de woning van de 27-jarige vrouw in Harelbeke omdat ze slagen kregen van haar 26-jarige vriend. Eens de politie binnen was stootten ze op cannabis en 1,24 gram cocaïne. De vrouw verklaarde dat ze eerder die dag de drugs had gekocht aan het station in Kortrijk. Volgens het openbaar ministerie waren er ook aanwijzingen dat het koppel drugs verkocht, maar dat ontkennen ze. De 26-jarige vriend uit Meulebeke erkende ook dat hij testosteron inspoot om meer spieren te kweken. De 27-jarige vrouw is ondertussen volledigs drugsvrij en is naar eigen zeggen terug op de goede weg. De man moet ook een geldboete van 8.000 euro betalen. Beiden moeten zich enkele jaren aan strikte voorwaarden houden;