Zeldzaam schouwspel gespot aan de hemel, met

dank aan het onweer Joyce Mesdag

19 juni 2019

16u23 10 Harelbeke Woensdagmorgen werden her en der uitzonderlijke wolkenformaties gespot aan de hemel. Een dreigende wolkensluier, beter bekend als een shelf cloud, en mammatus clouds zorgden voor spectaculaire beelden.

“Het is straf dat we beide weerfenomenen gewoon vanuit onze eigen tuin konden zien”, zegt Nicolas Roose, de man achter meteorologisch bedrijf NoodweerBenelux. “Wolkenspotters zouden er zelf een stevige rit voor over hebben.” De formaties zijn dan ook uitzonderlijk: ze worden maar 5 tot 10 keer per jaar (!) ergens in ons land gesignaleerd, gewoonlijk bij onweer. “De shelf cloud ontstaat doordat een koude luchtlaag boven een warme luchtlaag schuift. Daardoor krijg je zo’n gelaagd effect”, vertelt Nicolas Roose. “Soms kan een shelf cloud uit meerdere laagjes bestaan. Als het dan begint te regenen, dan krijg je die grote boluitzakkingen. Hun naam ‘mammatus clouds’ verwijst naar vrouwelijke vormen.” Omdat de shelf cloud ontstond bij het begin van de dag, waardoor de zon nog laag zat, waren er ook mooie kleuren te zien.

