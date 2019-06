Zeldzaam schouwspel aan de hemel vanmorgen Joyce Mesdag

19 juni 2019

De hemel zag er indrukwekkend uit, vanmorgen. Voor wie eraan zou twijfelen: de wolkenformaties die te zien waren, zijn in die aard wel degelijk vrij uitzonderlijk. Wolkenformaties die zo uitgesproken te zien zijn, worden maar een 5 tot 10 keer per jaar ergens in ons land gesignaleerd.

“Het is dus best wel straf dat we die gewoon vanuit onze eigen tuin konden zien”, zegt Nicolas Roose, de man achter meteorologisch bedrijf NoodweerBenelux. “Wolkenspotters zouden er zelf een stevige rit voor over hebben.”

De wolkenformaties die te zien waren? Een shelf cloud, en hier en daar ook mammatus clouds. “Dat zijn typische wolkenformaties die gepaard gaan met onweer. Vanmorgen kwam een onweerscomplex, dat ontstaan is ter hoogte van Parijs, ons land binnen. Door de warmte van de voorbije dagen is het aan de grond vrij warm. Dat betekent dat een koude luchtlaag als het ware boven een warme luchtlaag schuift. Daardoor krijg je zo’n gelaagd effect. Soms kan een shelfcloud uit meerdere laagjes bestaan. Als het dan begint te regenen uit die wolken, dan krijg je die grote uitzakkingen. Omdat die wat van de vrouwelijke vormen meehebben, krijgt die de naam mammatus. Het speciale aan de wolkenformaties van vanmorgen is dat ze zo vroeg op de morgen kwamen, waardoor de zon nog laag zat, en je dus extra mooie kleuren kreeg. Het klank-en lichtspel is nog niet voorbij trouwens, binnen enkele uren kunnen we nog een vervolg krijgen.”