Zaakvoerder diepvriesgroentenbedrijf na verwoestende brand: “Een ramp, dit wens je niemand toe.” Alexander Haezebrouck

30 mei 2019

17u57 0 Harelbeke De zaakvoerder van het getroffen diepvriesgroentenbedrijf Braecke Trading Company zat in Duitsland toen de brand ontstond. “Ik kreeg al snel foto’s en filmpjes binnen van vrienden en buurtbewoners”, vertelt zaakvoerder Pascal Braecke vanuit zijn auto onderweg naar ons land.

“Ik heb zelf totaal geen enkel idee hoe die brand is kunnen ontstaan”, vertelt zaakvoerder Pascal Braecke. Op de site zijn in totaal drie diepvriesgroentenbedrijven, Braecke Trading Company, Mipa Frost en Agrafresh, zij vallen allemaal onder dezelfde eigenaar. “Ik kreeg vanmorgen eerst een melding van de alarmcentrale. Al snel volgden tientallen telefoontjes, berichten, foto’s en filmpjes van vrienden en omwonenden. Toen ik de eerste beelden binnen kreeg, besefte ik natuurlijk meteen hoe ernstig het was. Dit is een grote ramp uiteraard, dit wens je niemand toe. Ik ben zo snel als mogelijk in mijn auto gesprongen om terug naar België te rijden. Hoe het nu verder moet weet ik niet, ik hoor dat het bedrijf zo goed als volledig verloren is gegaan in de brand. Eerst zal er met de verzekering moeten samengezeten worden, nadien hoop ik toch dat we het opnieuw kunnen heropbouwen.” De brand ontstond iets na tien uur vanmorgen. Al snel ontstond een dikke zwarte rookwolk die kilometers ver te zien was. De brandweer snelde massaal ter plaatse en het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.