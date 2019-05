Zaakvoerder diepvriesgroentenbedrijf na verwoestende brand: “Dit wens je niemand toe” Alexander Haezebrouck

30 mei 2019

18u07 0 Harelbeke Het diepvriesgroentenbedrijf Braecke Trading Company is volledig verwoest na een zware brand. De vlammen sloegen door het dak en er was een enorme rookwolk die kilometers ver te zien was. 150 bewoners werden geëvacueerd. “Ik kreeg al snel foto’s en filmpjes binnen van vrienden en buurtbewoners”, vertelt zaakvoerder Pascal Braecke, die op vakantie was in Duitsland.

De brand ontstond iets na 10 uur, al snel ontwikkelde zich een enorme dikke zwarte rookpluim die kilometers ver te zien was. De hulpdiensten snelden er naar toe, maar kregen de brand maar met moeite onder controle. Op de site zijn in totaal drie diepvriesgroentenbedrijven gevestigd, Braecke Trading Company, Mipa Frost en Agrafresh, alle drie van dezelfde eigenaar. “Toen we arriveerden sloegen de vlammen al naar buiten, gelukkig was niemand aanwezig toen de brand ontstond”, zegt Philip Stichelbaut van de hulpverleningszone Fluvia. “Eén bedrijf is volledig verwoest, de andere bedrijven hebben we zo goed mogelijk proberen te vrijwaren, maar we konden er moeilijk bij omdat de wind de rook ook in die richting aan het blazen was.”

Meteen terug naar België

Zaakvoerder Pascal Braecke was op het moment van de brand op vakantie in Duitsland. “Ik kreeg plots een melding van de alarmcentrale”, vertelt Pascal. “Al snelden volgden tal van telefoontjes, foto’s en filmpjes van vrienden en omwonenden. Ik had dus heel snel door hoe ernstig het was. Ik ben meteen in mijn auto gesprongen om terug naar België te rijden. Ik heb helemaal geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn. Dit is een ramp voor ons, dit wens je niemand toe.”

Vrees voor hoogspanningslijn

Kort na de brand werd al snel het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. “We hebben een crisiscentrum ingericht in het stadhuis”, zegt burgemeester Alain Top. “De hoogspanningslijn dicht bij de bedrijven werd door de nutsmaatschappij uitgeschakeld. Omdat we vreesden dat die hoogspanningslijn het door de hitte niet zou houden, hebben we zo’n 150 buurtbewoners geëvacueerd. Die mensen konden terecht in het opvangcentrum in de Torengalm, waar we ook een medische post hadden voorzien.” Uiteindelijk gingen 28 personen naar het opvangcentrum. De meeste van hen konden in de namiddag opnieuw naar huis, behalve enkele bewoners van huizen in de Kervijnstraat, die de nacht niet in hun woning konden doorbrengen.

Ammoniak

De brand trof ook een tank met 5.000 liter ammoniak. Even werd gevreesd dat de rook giftig was. “Gelukkig wezen alle metingen uit dat de limieten nooit overschreden zijn geweest. Die metingen hebben we gedaan tot waar de rook is neergeslagen, en dat was in Zulte.” Er zullen ook waterstalen genomen worden om te zien of het bluswater een invloed heeft gehad op het water in de Leie. De brandweer is nog een hele nacht blijven nablussen.

De stad Harelbeke vraagt om meldingen van roetresten op de openbare weg te melden via het nummer 056/73.33.11. Door de brand was een groot deel van omgeving urenlang volledig afgesloten voor het verkeer. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.