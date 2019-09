Woningbrand blijkt eigenlijk flinke schoorsteenbrand: buurt in rep en roer VHS

04 september 2019

18u36

De brandweer rukte dinsdagavond iets voor tien uur uit naar de Forestiersstraat in Harelbeke. Daar was een brand gemeld in een woning door iemand uit de buurt die felle rook had opgemerkt. De blussers stelden echter vast dat het incident zich situeerde achter een huis in de vlakbij gelegen Boterpotstraat, vlakbij het kruispunt met de Gentsesteenweg. Bovendien bleek het niet te gaan om een woningbrand maar wel om een flinke schoorsteenbrand. De brandweer moest met de korf van de ladderwagen over de woning in kwestie om de situatie te kunnen aanpakken. Een en ander lokte nogal wat volk op straat.