Woning onbewoonbaar na nachtelijke brand Alexander Haezebrouck

22 augustus 2019

13u42 0 Harelbeke Langs de Heerbaan in Harelbeke is in de nacht van woensdag op donderdag een woning onbewoonbaar verklaard na een hevige zolderbrand. De bewoner hoorde iets voor vijf uur plots een luide knal. Toen hij ging kijken, zag hij dat er brand was ter hoogte van de schoorsteen. Hij kon samen met zijn partner op tijd het huis verlaten.

De bewoner was volgens een buurtbewoner al wakker omdat hij vroeg moest gaan werken. Plots weerklonk een luide knal. De bewoner ging boven kijken en zag dat er op zolder aan de schoorsteen brand was ontstaan. De brandweer snelde ter plaatse, nadat ze werden opgeroepen voor een schoorsteenbrand. Eens ter plaatse bleek die schoorsteenbrand al te zijn uitgebreid naar de zolderverdieping. De vlammen sloegen via de nok van het dak naar buiten. De brandweer had enige tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. Vooral de zolderverdieping en de eerste verdieping van het huis liep zware brand- en rookschade op. Het koppel kon op tijd het huis verlaten, de kinderen waren op het moment van de brand niet thuis. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. Voor het koppel wordt tijdelijk een andere oplossing gezocht.