Gesponsorde inhoud WONEN. Woonproject aan provinciedomein De Gavers richt zich op ruim en groen wonen Aangeboden door Bistierland - ROC Vastgoed NV Van de commerciële redactie

19 juni 2019

09u00 0 Harelbeke Het belang van leefbaar wonen stijgt. Groen en ruim wonen wordt belangrijker en toch willen we ook graag alle faciliteiten binnen handbereik houden. Op die behoefte speelt Bistierland in: ruim wonen in een groene omgeving: naast het provinciedomein De Gavers en op fietsafstand van het stadscentrum van Harelbeke.

Bistierland is een woonproject dat inspeelt op de vraag naar groener en ruimer wonen, zo vertelt Stefan Wattez, commercieel verantwoordelijke bij Bistierland ons. “De voorbije jaren zie je een evolutie. De vraag naar leefbaar wonen in een aangename en rustige woonomgeving stijgt, mensen willen terug ademruimte. En zo kwam Bistierland er.” Het grootste voordeel van het woonproject? Bistierland ligt pal tegen natuurdomein De Gavers. “Je woont er midden in het groen, maar vlakbij de stads- en dorpskern van Harelbeke en Deerlijk”, zegt Stefan. “Je vindt supermarkten, banken en bushaltes op wandel- en fietsafstand van je woning. Ook de E17 en het station van Harelbeke liggen maar een paar kilometer verderop. Dagje shoppen? Op tien minuten ben je met de auto in het centrum van Kortrijk. Heb of denk je aan kinderen? Die kunnen hun hele schoolcarrière in de buurt doorlopen: van kleuterklas tot universiteit.”

Geen twee hetzelfde

Wat Bistierland zo speciaal maakt? Van de ruim 200 woningen en 22 appartementen, zijn er geen twee woningen of appartementen hetzelfde. “Zowel de buitenkant als de indeling van elke woning en appartement is uniek”, zegt Stefan. “Door die diversiteit creëren we voor al onze klanten een heel leuke woon- en leefomgeving. Daarom vind je in het project een mix van jong en oud: 80% van de bewoners bestaat uit jonge gezinnen, ongeveer 20% is een dagje ouder. Veel jonge gezinnen kloppen ook bij ons aan omwille van de bewoonbare oppervlakte. En dit geldt evenzeer voor onze appartementen.” Onze appartementen op Bistierland zijn mooi gelegen aan het grote groenplein en ze zijn zuidwest gelegen: volop zon en licht van in de ochtend tot de avond. Wie voor onze appartementen op Bistierland kiest, kiest voor een eigen bewoning, ruimte, kwaliteit en een plek om volledig maximaal te genieten. De appartementen zijn zeer ruim en van het type doorkijk waardoor een extra ruimtegevoel en ruimtebeleving wordt gecreëerd. Hierdoor wordt veel licht gegarandeerd. Ook zijn de terrassen van de appartementen groot en functioneel van wel tot 3m op 5m en dit zowel vooraan als achteraan.

Omwille van het feit dat onze appartementen een groot gevoel van ruimte bieden, zijn ze ideaal geschikt voor mensen die de stap wensen te zetten van een woning – die vaak te groot is geworden en waar het onderhoud van de tuin te omvangrijk is geworden – naar een appartement. “Deze stap is niet altijd evident omdat men zijn ruimte en ‘bewoonbare oppervlakte’ gewoon is. Bij Bistierland is deze stap veel evidenter aangezien onze appartementen groot en ruim zijn waardoor wij op de wens van onze klanten zeer goed kunnen inspelen. De bewoonbare oppervlakte van onze appartementen variëren tussen 120 vierkante meter en 140 vierkante meter. Gaande van 2 of 3 slaapkamers en 1 of 2 badkamers. Bovendien zijn al onze appartementen voorzien van een mooie bergruimte en een grote aparte garagebox onderaan in het gebouw.”

Richt zelf je appartement in

De sterkte van Bistierland is volgens Stefan dat je je gekozen woning of appartement volledig naar eigen keuze kan inrichten. Als klant heb je de touwtjes zelf in handen. Na je aankoop krijg je een projectleider toegewezen. Die helpt je de juiste keuzes maken. Jij kiest in de toonzalen je badkamer, vloer, radiatoren en al de rest. Wij zorgen voor de planning, plaatsing en afwerking van je woning/appartement en houden je budget in de gaten. “Het enige wat we zelf bepalen, is de architectuur”, legt Stefan uit.“Op Bistierland kunnen we verhuisklare appartementen aanbieden. Heb je niet veel tijd en dien je snel te verhuizen? De woningen van Bistierland zijn volledig instapklaar. Het enige wat je hoeft te doen is verhuizen”.

Levenslang, flexibel en energiezuinig

In Bistierland woon je niet alleen levenslang en flexibel maar ook energiezuinig. “Dankzij onze bouwtechnieken, isolatie- en andere materialen bedraagt het gemiddelde E-peil van onze woningen E45,” zegt Stefan. Onze woonprojecten Jagershof in Sint-Lodewijk Deerlijk en de appartementen van Westoever in Harelbeke voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen.”

Ben jij op zoek naar een mooi en ruim appartement? Breng dan zeker een bezoekje aan onze appartementen op Bistierland. Je ontdekt er hoe de ontwikkelaar je woning of appartement bouwt, maar ook de woonbeleving zelf: van de lichtinval tot het ruimtegevoel. Tijdens de opendeurdag op zondag 23 juni of zondag 14 juli kan je tussen 11 uur en 17 uur terecht in de kijkwoning met huislift en kan je enkele woningen in aanbouw bezoeken. Adres? Harpstraat 1 te Harelbeke-Deerlijk. Meer info krijg je via info@bistierland.be of via 0470/88 50 50. Ook op de website www.bistierland.be kan je terecht.