WK Manillen? Dat is in Harelbeke zaterdag! Joyce Mesdag

21 februari 2020

07u30 0 Harelbeke Je hoeft niet ver te reizen om dit weekend een wereldkampioenschap bij te wonen: zaterdag vindt in CC het Spoor in Harelbeke het WK manillen plaats. 440 kaarters zullen het er tegen elkaar opnemen.

Het WK manillen werd vorig jaar in Oostende georganiseerd, door de kaartorganisatie IWWA. “We hebben de organisatie zelf gecontacteerd met de vraag of ze dit jaar niet in Harelbeke wilden neerstrijken”, zegt schepen van sport Dominique Windels (sp.a). “We zetten sterk in op citymarketing met onze campagne Oarelbeke Weireldstad. We willen dat onze inwoners fier zijn op de stad waarin ze wonen. En een wk in de stad helpt daar zeker mee, vinden we.”

Je kan het vreemd vinden dat een ‘WK’ in Harelbeke plaatsvindt, nadat het vorig jaar al in Oostende werd georganiseerd. “Maar manillen is ook echt wel een sport die voornamelijk in onze contreien wordt beoefend”, zegt Windels. “Dan is het niet onlogisch dat de wereldkampioenschappen ook bij ons in de buurt worden georganiseerd.”

Er zijn 440 kaarters ingeschreven. “Er zijn telkens drie manches van 90 minuten waarbij de helft van de deelnemers afvalt”, zegt Windels. “De selectie gebeurt telkens op basis van het aantal punten dat ze hebben gehaald en op het aantal spelletjes dat ze hebben gewonnen. Op het einde blijven de beste 20 kaarters over, en die gaan de finale spelen. Het is dus niet zo dat ze met een vaste teamgenoot meedoen, ze worden elke ronde door elkaar geschud.”

“Het loont zeker de moeite om langs te komen om te supporteren”, zegt Hannelore Vanhaverbeke. “Gewoon al om het eens mee te maken.”

Het WK start om 10u, rond 17u wordt de winnaar gekroond. Meer info vind je op https://www.whistiwwa.com/wkmanillen