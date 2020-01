Winnend lotje van eindejaarsactie kwam van Pizza Hut Joyce Mesdag

30 januari 2020

22u08 0 Harelbeke De winnaars van de eindejaarsactie, die tijdens de maand december liep bij verschillende handelszaken in Harelbeke, hebben hun prijs overhandigd gekregen.

Luc Chanteloup ging aan de haal met de hoofprijs: 3000 euro aan Oarelbeke Weireldkoarten. Hij kreeg zijn winnende lotje in Pizza Hut. André Bleuze uit Kortrijk, Aloise Claerhout uit Beveren-Leie, Monica Vandenberghe en Lisa Platteau kregen elk 500 euro aan waardebonnen.

Daarnaast reikte elke handelszaak nog eens 150 euro aan cadeaubonnen uit aan één van de deelnemers in hun winkel, samen goed voor meer dan 8.000 euro aan shoppingbudget.

Schepen van economie, Kathleen Duchi, blikt tevreden terug. “Uiteraard kan ik enkel trots zijn op het gigantische succes van de actie en het feit dat we op deze manier ook de lokale economie een ruggensteun geven door meer dan 8.000 euro terug te laten vloeien naar de deelnemers. De actie herhalen we zeker in 2020, met hopelijk nog een aantal extra enthousiaste handelaars.”