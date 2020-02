Wilgen in Beneluxlaan worden vanaf maandag gerooid Joyce Mesdag

06 februari 2020

16u59 0 Harelbeke Maandag 10 februari wordt gestart met het rooien van de wilgen in de Beneluxlaan.

“De bomen zijn al een dagje ouder, en uit veiligheidsoverwegingen moeten we deze bomen helaas rooien”, zegt Tijs Naert, schepen van Milieu (Groen). “Belangrijk om weten: alle bomen worden vervangen door 92 nieuwe bomen, die duurzamer zijn. De heraanplant van deze eiken en linden zal niet onmiddellijk gebeuren, maar wordt afgestemd op de plannen voor de heraanleg van de fietspaden in de Beneluxlaan. Eens deze klaar zijn, brengen we de timing van de werken en de heraanplant op één lijn.” Meer info vind je op www.harelbeke.be/nieuws/92-bomen-langs-beneluxlaan-harelbeke-worden-vervangen.