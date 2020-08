Wil jij meebepalen hoe site De Mol er moet uitzien? Vul dan zeker de enquête in! Joyce Mesdag

26 augustus 2020

16u28 1 Harelbeke Het project De Mol in Harelbeke is afgetrapt met een infomoment voor geïnteresseerden. Het is de bedoeling dat alle jeugd- en sportinfrastructuur de komende jaren gecentraliseerd wordt op de site De Mol, en er komt ook een nieuwe evenementenhal.

“Maar er staat nog niets vast”, zegt stadsmedewerker Julie Vervaeke. “Wat er komt, waar het precies wordt ingepland en hoe het er al uit zien,… alles is nog mogelijk. We starten met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Wie als (toekomstige) gebruiker wil mee denken over de inrichting van deze site, kan zijn mening geven via onze enquête.

“De voorbije week hebben we samen gezeten met de huidige partners op de site”, zegt schepen Dominique Windels (sp.a). “KRC Harelbeke, E3 Harelbeke, de Gavertrimmers, de hondenclub, de paintballclub, enz. Het is de bedoeling om ook hen van bij de start te betrekken.”

