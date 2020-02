Wil jij bij een ramp slachtoffers helpen opvangen? Joyce Mesdag

24 februari 2020

19u37 4 Harelbeke Wil jij bij een ramp slachtoffers helpen opvangen? Dat kan. Het psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH) Harelbeke-Deerlijk zoekt vrijwilligers om het netwerk, dat bij rampen of grootschalige incidenten geactiveerd wordt, te versterken.

Bij rampen of grootschalige incidenten waarbij evacuatie noodzakelijk is, zijn het de vrijwilligers van het PSH die de opvang van slachtoffers en verwanten regelen. Zij organiseren in eerste instantie de psychosociale opvang in een onthaalcentrum of evacuatiepunt. Daarnaast kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden bij de telefonische opvang van verwanten of in de bijstand aan ziekenhuizen. Het PSH organiseert ook het informatiecentrum waar slachtoffers geregistreerd worden, zodat er ten allen tijde een zicht is op wie zich waar bevindt. Het bemannen van het noodnummer in een telefooncentrale, indien dat nog niet door anderen wordt opgenomen, kan ook een opdracht zijn.

Infomoment

Het PSH wordt geactiveerd via het nood-en interventieplan van Harelbeke of Deerlijk. De vrijwilligers worden op dat moment opgeroepen door de coördinator van het netwerk. Geïnteresseerde vrijwilligers krijgen de nodige info en opleiding op een infomoment en volgen daarna nog een volledige dag opleiding. Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding wordt door de gemeente of stad betaald.

Lijkt het jou iets om vrijwillig slachtoffers van rampen bij te staan? Wil je deel uitmaken van het PSH Harelbeke-Deerlijk? Neem contact op met Armand Dendievel via armand.dendievel@telenet.be of op het nummer 0498/52.41.38.