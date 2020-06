Wielercafé Chasse Patate sluiten? Uitbater Pedro is er dan toch niet klaar voor Joyce Mesdag

09 juni 2020

17u23 0 Harelbeke Terwijl enkele horecazaken na de coronalockdown gesloten blijven, besliste Pedro Naert van wielercafé Chasse Patate in Bavikhove net om de zoektocht naar een overnemer te staken. Hij heeft tijdens de lockdown ontdekt dat hij nog niet klaar is om afscheid te nemen van de zaak.

“Ik wilde ermee stoppen om meer tijd te hebben voor mijn gezin”, zegt Naert. “Maar ik merkte wel dat ik het meer miste om in mijn café te staan dan ik had verwacht. Daarom ben ik samen met mijn vrouw op zoek gegaan naar een compromis. In plaats van enkel de woensdag te sluiten, sluit ik ook maandag en dinsdag. Die dagen ga ik helpen als zelfstandig schilder, maar dan ben ik wel ’s avonds thuis bij mijn gezin.”

Chasse Patate was vroeger ’t Oud Gemeentehuis, maar het werd volledig vernieuwd, en omgebouwd tot wielercafé. Er hangen fietsen aan de muur, drinkbussen, en truitjes van onder meer Sagan en Cancellara. Ook in het ontwerp van de tafels vind je een knipoog naar de wielerwereld. Er hebben verschillende verenigingen hun thuisbasis in het café. “Die waren ook ongerust, maar ik kan ze geruststellen: ik blijf, dus ze kunnen weer op hun gemak zijn.”