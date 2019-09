Wie in Harelbeke shopt, kan elke maand een cadeaucheque van 50 euro winnen Joyce Mesdag

26 september 2019

Het handelscomité van Harelbeke reikt elke maand een cadeaubon van 50 euro uit aan een shopper die afgelopen maand zijn Harelbeekse Joyn-kaart gebruikte bij één van de deelnemende handelszaken. Deze maand werd dat Katrien Tytgat die op 29 augustus haar kaart scande bij elektrozaak Exellent Vercruysse in deelgemeente Hulste.

De winnares stuurde haar man Hans om de cadeaubon in ontvangst te nemen. ‘Vanuit de stad vinden we lokaal shoppen belangrijk. We proberen daarom een aantal leuke acties te lanceren om inwoners te stimuleren in eigen stad te kopen”, zegt schepen Kathleen Duchi (CD&V). “Het uitreiken van een cadeaubon als beloning voor het gebruik van het Joyn-systeem is daar één voorbeeld van. Straks lanceren we ook een gloednieuwe digitale cadeaubon en via het handelscomité blijven we acties opzetten om het handelsapparaat – zowel in het centrum van Harelbeke als in de deelgemeenten – te ondersteunen.”

Joyn is een digitaal spaarsysteem die ondertussen wordt gebruikt door een 30-tal handelaars in Harelbeke. Door telkens de kaart te scannen verzamel je punten die je later kan inruilen tegen een beloning of korting..

Op de foto: Evelyne Callens (elektro Vercruysse) – schepen Kathleen Duchi - Hans