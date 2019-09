Wie heeft Monica (76) gezien? VHS

08 september 2019

Politie en gerecht zijn op zoek naar de 76-jarige Monica Amelynck uit Harelbeke. Op zaterdagavond 7 september verliet de vrouw rond 19.15 uur haar woning langs de Bavikhoofsestraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Monica Amelynck, die medische verzorging nodig heeft, is ongeveer 1,60 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort, blond haar en draagt een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lichtgrijze jeansbroek, een witte T-shirt en een donkergrijze gilet. In de nacht van zaterdag op zondag werd al gezocht naar de vrouw. Zondagvoormiddag gebeurde hetzelfde op de Leie in Harelbeke. Wie informatie heeft over de vrouw of weet waar ze verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800-30 300, of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.