Werken rond provinciedomein De Gavers verhogen veiligheid voor fietsers



Joyce Mesdag

14 oktober 2019

18u08 0

De Provincie voert momenteel werkzaamheden uit om de fietsveiligheid en het –comfort in en rond het provinciedomein De Gavers in Harelbeke te verhogen. De werken gebeuren aan de oost- en zuidkant van het domein.

Langs de berm van de Gaversstraat in Deerlijk, ter hoogte van de fietsbrug over de Ringlaan N36, worden 11 parkeerplaatsen aangelegd. Na de werken zullen auto’s niet meer verder door kunnen richting het provinciedomein De Gavers. Er komt een wegneembaar paaltje zodat aanpalende landbouwers wel nog door kunnen. Op die manier wordt de Gaversstraat een veilige fietsweg richting het provinciedomein vanuit Deerlijk.

Ook aan de andere kant, bij de parking langs de Meersstraat in Harelbeke ter hoogte van parking Oost, wordt er gewerkt. De huidige asfaltweg aan die parking wordt doorgetrokken als fietsverbinding richting de zwemzone. In de Meersstraat wordt een verkeersbord geplaatst om de bezoekers te waarschuwen dat de toegang voor auto’s richting Gaversstraat in Deerlijk niet meer mogelijk is.

Bezoekers kunnen gebruik maken van Parking West in de Stasegemsesteenweg nabij het Forestierstadion. Ook Parking Zuid aan de Koutermolen in de Eikenstraat blijft toegankelijk.

De werken zullen ruim een maand duren.