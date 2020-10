Wekelijkse markt keert na vier jaar terug naar het Marktplein Joyce Mesdag

05 oktober 2020

18u27 0 Harelbeke Volgende maand is het zover: dan mag de wekelijkse markt in Harelbeke na meer dan 4 jaar terug naar het centrum van de stad verhuizen. Omwille van de werken aan de Leieboorden en het Marktplein moesten de tientallen marktkramers tijdelijk uitwijken naar het Forestierstadion. Met de terugkeer van de wekelijkse markt staan we opnieuw een stapje dichter bij de officiële opening van het vernieuwde Marktplein.

“We zijn blij dat we de -meer dan 70- marktkramers terug kunnen verwelkomen in ons centrum”, zegt schepen van economie Kathleen Duchi (CD&V). “De wekelijkse markt is al decennialang een traditie in Harelbeke en lokt volk van ver buiten onze stadsgrenzen. Het is en blijft één van de grootste en meest bezochte markten van onze provincie en we zijn dan ook terecht fier dat de markt vanaf donderdag 5 november terugkeert naar het vernieuwde Marktplein.”

“Op het nieuwe Marktplein creëren we verschillende in- en uitgangen waar stewards de bezoekers opwachten om ze te wijzen op de mondmaskerplicht en waar ze de handen kunnen ontsmetten”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Uiteraard zorgen we qua animatie steeds voor coronaveilige acts zodat we én optimaal genieten van de nieuwe marktformule én de veiligheid te allen tijde bewaken.”

Volgende week volgt nog een persmoment over de stand van zaken over de werken, en de terugkeer van de markt. We houden je uiteraard op de hoogte.