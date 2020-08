Wegdek in Ter Coutere en Elfbunderen krijgt opknapbeurt Peter Lanssens

04 augustus 2020

13u00 0 Harelbeke Er starten deze week gefaseerde werken in Ter Coutere en Elfbunderen in Bavikhove. Er komt een nieuwe onderhoudslaag bovenop het bestaande asfalt.

Er is een parkeerverbod in beide straten, tijdens de werken. Er is in Ter Coutere en Elfbunderen ook tijdelijk geen toegang tot de garages daar. Nadat de nieuwe onderhoudslaag droog is, mag het wegdek terug in gebruik genomen worden. Er zullen tijdens het inrijden wel losliggende steentjes ontstaan. “We voorzien twee weken na de werken enkele veegrondes, om de losliggende steentjes op te vegen”, laat stedelijk werkleider wegenis Kris Buys in een bewonersbrief weten. Wie nog vragen heeft: tel. 056/73.32.10 of kris.buys@harelbeke.be.